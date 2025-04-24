طهران تفاجئ واشنطن: 60 يوماً لا تكفي للمفاوضات

شفق نيوز/ كشف موقع أكسيوس، يوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بيت ويتكوف، أنه قد لا يكون ممكنا إنجاز اتفاق نووي نهائي وفقا للموعد الذي اقترحه ترمب.

وقال الموقع، نقلا عن مصادر، أن عراقجي سأل ويتكوف عما إذا كان ينبغي للأطراف التفاوض أولا على اتفاق مؤقت، متابعا أن "عراقجي أخبر ويتكوف أن التفاصيل التقنية لأي اتفاق نووي ستصعب جدا إكمال المفاوضات خلال 60 يوما".

وأضاف الموقع أن "ويتكوف أبلغ عراقجي أنه لا يريد بحث اتفاق مؤقت بل التركيز على إنجاز اتفاق شامل خلال 60 يوما، وإنه إذا رأى الطرفان حاجة لوقت إضافي فيمكنهما بحث فكرة التوصل لاتفاق مؤقت".

وأشار الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي: ويتكوف وعراقجي حققا تقدما جيدا للغاية خلال محادثات روما، وقد يلتقيان في عمان نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء المحادثات الفنية.

وكان عراقجي، قال يوم أمس، خلال زيارة إلى بكين إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم أفضل بشأن مبادئ الاتفاق المحتمل وهناك الآن "فرصة لتحقيق تقدم".

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان عقب المحادثات إن الأطراف اتفقت على "الدخول في المرحلة التالية" من المفاوضات.

وبحسب البيان العماني، اتفقت إيران والولايات المتحدة على العمل على التوصل إلى "اتفاق عادل ودائم وملزم يضمن خلو إيران تماما من الأسلحة النووية والعقوبات، والحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون على مستوى العمل مرة أخرى يوم السبت في عُمان لإجراء جولة أولى من المفاوضات الفنية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الطرفان القيود الفعلية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على البرنامج النووي الإيراني، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم.

كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، "نحن بعيدون كل البعد عن أي نوع من الاتفاق مع إيران".

وأكد روبيو أن ترامب ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق لأنه "يفضل ألا تكون هناك حاجة للجوء إلى القوة العسكرية".