طهران تعلق على قيام واشنطن بطرد "مواطنين إيرانيين"

شفق نيوز/ كشف مكتب حماية مصالح إيران في واشنطن، يوم الجمعة، عن ترحيل عدد من اللاجئين الإيرانيين من أميركا إلى بنما، مؤكداً أن هذه العملية تمت دون علم المكتب أو الوصول القنصلي.

وذكر المكتب في بيان أوردته وكالة مهر للأنباء، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من اللاجئين الإيرانيين طردوا من الولايات المتحدة ونقلوا إلى بنما"، مبيناً أن "الإدارة الأميركية من خلال تبني سياسات هجرة جديدة أكثر صرامة، ستقوم بترحيل الرعايا الأجانب الذين لا يحملون تأشيرة صالحة أو إقامة قانونية في الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم".

وأضاف البيان، "لقد اتخذ مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن، والسفارة الإيرانية في كولومبيا (المعتمدة في بنما)، بالتعاون مع المحامين ذوي الخبرة، جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وغيرهم من المواطنين".

وبحسب قوانين إيران، فإن طلب اللجوء من دولة ثالثة لا يعد انتهاكاً، ومن دون شك فإن ذراعي البلاد المفتوحة دائماً للإيرانيين، وفقاً للبيان.