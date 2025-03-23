طهران ترهن مفاوضاتها مع واشنطن بـ"تغير بعض الأمور" وأن تكون غير مباشرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تعد ممكنة ما لم تتغير بعض الأمور، فيما أشار إلى أن إمكانية حدوثها بشكل غير مباشر.

وقال عراقجي: لم يعد ممكنا الدخول في محادثات مع واشنطن إلا إذا تغيرت بعض الأمور، ونحن تجنبنا الحرب دائما ولا نسعى إليها لكننا مستعدون لها ولا نخاف منها.

وأضاف أن "أولويتنا هي إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه"، مبينا أن "تكتيكنا ونهجنا الحالي هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة".

وأكد أن "رفض التفاوض مع الولايات المتحدة نابع من التجارب الماضية وليس العناد".

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، أن طهران تدرس رسالة ترامب وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت في وقت سابق بأن رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس الماضي، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران، تضمنت العديد من "الفرص" إلى جانب ما جاء فيها من تهديدات، مؤكداً أن رد بلاده سيأخذ بنظر الاعتبار جميع هذه التفاصيل.