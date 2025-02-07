طهران ترد على عقوبات واشنطن بشأن تهمة بيع "النفط الخام الإيراني"

شفق نيوز/ دانت الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، فرض عقوبات أميركية على مجموعة من الكيانات القانونية والأشخاص بتهمة التدخل في بيع النفط الخام الإيراني، فيما وصفها بأنها غير مبررة وتتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "قرار الإدارة الأميركية الجديدة يهدف إلى ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، على شخصيات وكيانات بتهمة نقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".