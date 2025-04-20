طهران تحذر من التفاؤل المفرط بشأن محادثاتها النووية مع واشنطن

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، من الاستنتاجات المتسرعة أو التوقعات الإيجابية المبكرة بشأن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات عراقجي، عقب الجولة الثانية من المحادثات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى بالمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف.

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن عراقجي قوله إنه "في هذه المرحلة، لا توجد مؤشرات تدعو للتفاؤل أو للتشاؤم"، مبيناً أن "طهران تعتمد نهجاً تدريجياً في الحوار".

وأشار إلى أن "أي نتائج ملموسة لن تظهر إلا في جولات لاحقة من التفاوض"، داعياً إلى "ضبط التوقعات والتحلي بالواقعية".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية يوم الأربعاء المقبل، تعقبها جولة سياسية ثالثة أوائل الأسبوع المقبل، وكلتاهما ستُعقدان في العاصمة العمانية، مسقط، حسب مصادر سياسية.

وفي يوم أمس، أعلن التلفزيون الإيراني، اختتام الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا، التي عقدت في روما.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بحثا، أمس، ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 أبريل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحادثات ناقشت جدولاً زمنياً للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد.

و يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، في حين تنفي طهران سعيها للحصول على سلاح نووي، وتدافع عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية.