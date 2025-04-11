طهران تتحدث عن "فرصة جيدة" للتوصل لإتفاق مع واشنطن

شفق نيوز/ كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، يوم الجمعة، عن وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وأضاف روانجي في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "طهران مستعدة للحوار الجاد والبنّاء في ظل الاحترام المتبادل"، مشددا على أن التعاون هو السبيل الأفضل لحل الخلافات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح: "إيران أجرت خلال الأشهر الماضية مشاورات مع الصين وروسيا وثلاث دول أوروبية حول برنامجها النووي"، مضيفا أن طهران تؤمن بالحوار والتفاعل في ظل الاحترام المتبادل.

وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي شكل من أشكال التهديد أو الاستعلاء مرفوض تماماً بالنسبة لنا"، معتبراً أن التفاوض والتعاون الإقليمي هما الخيار الأفضل لمعالجة قضايا المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بمفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، يوم غد السبت، إذ تُبذل جهود إقليمية ودولية لإعادة إحياء المسار التفاوضي المتعثر بشأن الملف النووي الإيراني.

بدوره، كشف علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد علي خامنئي، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان بصلاحيات كاملة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن.

وقال شمخاني إن "طهران تسعى إلى اتفاق واقعي وعادل دون استعراض إعلامي... وإذا أبدت واشنطن نية صادقة، فطريق الاتفاق واضح وسلس".