طهران: المحادثات النووية مع واشنطن "في الاتجاه الصحيح" لكن تحتاج إلى وقت أطول

شفق نيوز/ أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول الملف النووي تسير "في الاتجاه الصحيح"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على نتائجها النهائية.

وجاءت تصريحات عراقجي في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الفني بين الجانبين، والذي كان من المقرر عقده اليوم، إلى يوم السبت المقبل.

وذكرت الوزارة أن هذا التأجيل جاء بناءً على اقتراح من سلطنة عمان، وجرى بموافقة الطرفين الإيراني والأميركي.

وسيُعقد اللقاء المؤجّل بالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، والتي يُتوقع أن يشارك فيها كل من وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

ولم تكشف الخارجية الإيرانية عن أسباب تأجيل الاجتماع الفني، في حين أشارت مصادر رسمية إلى أن عراقجي سيتوجه في وقت لاحق إلى الصين لإجراء مشاورات بشأن تطورات الملف النووي.

وقبيل مغادرته طهران، أجرى عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات مع الجانب الأميركي، وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.

وتُعد هذه اللقاءات أول محادثات مباشرة بهذا المستوى بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.

وتتجه الأنظار إلى مسقط، حيث من المرتقب أن تُستأنف المباحثات يوم 26 نيسان/ أبريل، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي وتجاوز الخلافات المتراكمة.