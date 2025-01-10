إطلاق سراح غير مشروط لترامب بشأن قضية "أموال الصمت"

شفق نيوز/ قضت المحكمة العليا في نيويورك، يوم الجمعة، بإطلاق سراح غير مشروط بحق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشأن قضية "أموال الصمت".

وأعلن قاضي المحكمة خوان ميرشان، "إطلاق سراح غير مشروط لترامب بعد إدانته في قضية أموال الصمت، كما أعلنت في وقت سابق هيئة محلفين".

وأشار القاضي، إلى أن "حكم إدانة ترمب سيظل على سجله الجنائي، لكنه لم يفرض عقوبة السجن أو الغرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة".

ومع انتهاء جلسة النطق بالحكم، سيكون ترامب أول رئيس سابق أو رئيس منتخب يُدان بارتكاب مخالفات جنائية. وشارك ترامب في الجلسة المنعقدة في نيويورك افتراضياً من مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يرسم المسار لإدارته الجديدة.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، يوم الخميس الماضي، محاولة ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت الممثلة ستورمي دانيالز.