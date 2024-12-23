"طلاق زوجة بشار الأسد".. الكرملين يحسم الجدل

شفق نيوز/ نفى الكرملين، يوم الاثنين، التقارير التي تتحدث عن طلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق منه.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان، التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية، مؤكداً أنها "لا تتوافق مع الواقع".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، تقدمت بطلب للطلاق أملا في الانتقال للعيش بالعاصمة البريطانية لندن.

وجاء بيان الكرملين تعقيبا على تقرير لموقع "آ هبر" التركي، ذكر أن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها.

وبحسب التقرير، فإن والدتها سحر العطري تقود جهود الانفصال، وتدفع برغبة ابنتها في مواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو 2024.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من لجوء بشار الأسد وعائلته إلى روسيا عقب سقوط نظامه في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الثاني.