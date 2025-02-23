طائرة مسيرة "مجهولة" تستهدف سيارة في ريف إدلب الشمالي

شفق نيوز/ نفذت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، مساء اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدتي كللي وكفتين شمال إدلب.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الأنسان، فإن الاستهداف أسفر عن دوي انفجار عنيف في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران، دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر.

وتأتي هذه الضربة في سياق عمليات التحالف المستمرة في شمال سوريا.

يذكر أن المرصد السوري، الجمعة 21 شباط الجاري، قال إن طائرة يرجح أنها للتحالف الدولي، استهدفت سيارة خلف مطعم "طيبة" على مقربة من أوتوستراد سرمدا – تل الكرامة بريف إدلب، مما أدى لتدمير السيارة، ومقتل شخص بداخلها.