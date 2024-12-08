طائرات تقصف قاعدة جوية في جنوب سوريا

شفق نيوز/ أكدت مصادر أمنية إقليمية لوكالة رويترز، اليوم الأحد، أن طائرات حربية يُعتقد أنها إسرائيلية شنت غارات على قاعدة خلخلة الجوية الواقعة في جنوب سوريا.

ولم ترد تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم، في وقت قال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجارين مدويين.

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد الثامن من كانون الأول 2024، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".