"ضوء أخضر" لانفصال كاليفورنيا عن أمريكا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الإندبندنت"، يوم الاثنين، بأن مؤيدي انفصال ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حصلوا على الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوات التالية نحو "خروج كاليفورنيا" أو ما بات يعرف بـ Calexit.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أصبح بإمكان سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية الآن أن يصوتوا على الانفصال عن الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 2028، بعد أن حصل المنظمون على إذن رسمي لبدء جمع التوقيعات على المبادرة.

وكانت وزيرة الخارجية بالولاية، شيرلي ويبر، أعلنت يوم الخميس الماضي أن المؤيد الرئيسي لهذه الخطوة ماركوس رويز إيفانز، يجب أن يجمع ما لا يقل عن 546651 توقيعا من الناخبين، أي 5% من إجمالي الأصوات التي جمعها الحاكم في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من أجل القيام بذلك ليتم تضمينها في الاقتراع تشرين الثاني/نوفمبر 2028.

وأفاد إيفانز بأن لديه مهلة حتى 22 تموز/يوليو 2025 لتقديم التوقيعات إلى مسؤولي الانتخابات في المقاطعة. ويذكر موقع إيفانز على الإنترنت أن خروج كاليفورنيا يعني أن قوانينها يحددها شعب كاليفورنيا وليس البيروقراطيين غير المنتخبين في واشنطن.

وتابع: "يعني هذا أننا نحصل على حكومة تبدأ وتنتهي عند حدود كاليفورنيا، وهذا يعني نهاية الأموال التي يتم استنزافها من جيوب دافعي الضرائب في كاليفورنيا". وأضاف بيان إيفانز أن ذلك يعني أن الولاية هي التي ستقرر مصيرها للمرة الأولى.

ويعد ماركوس رويز إيفانز من أشرس المعارضين لدونالد ترامب، ويسعى للانفصال منذ عام 2012.

وتمتلك كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.