ضمن خطة ترامب.. الصحة الأمريكية تتجه لإلغاء 10 آلاف وظيفة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، يوم الخميس، عن عزمها إلغاء حوالي 10 آلاف وظيفة، في سياق "إعادة هيكلة واسعة"، ضمن عملية الحد من الإنفاق الفيدرالي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة نقلته "فرانس برس"، أن المؤسسة ستخضع لتعديلات كبيرة على مستوى التنظيم وبسبب إلغاء وظائف أو تدابير أخرى كالمغادرة الطوعية أو التقاعد المبكر، سينخفض عدد العاملين فيها من 82 ألف موظّف بدوام كامل إلى 62 ألفا.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يلزم الوكالات الفيدرالية بالعمل مع "إدارة كفاءة الحكومة"، لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين والحد من التوظيف مستقبلاً، في خطوة تعكس دعمه الواضح لخفض "واسع النطاق" في القوى العاملة الحكومية.

وبموجب هذا القرار، سيتم تعيين "قائد فريق كفاءة الحكومة" في كل وكالة اتحادية، ليشرف على قرارات التوظيف ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الكفاءة.