إضراب عام وتظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بلد عربي

شفق نيوز/ بدأ الآلاف من الموريتانيين، يوم الاثنين، في إضراب عن العمل والدراسة استجابة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام محلية في نواكشوط، أن "الإضراب شمل المدارس والأسواق والجامعة"، كما تجمهر المئات من المحتجين الغاضبين أمام مبنى السفارة الأمريكية في نواكشوط، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات رافضة للحرب ومنددة بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

ويعد هذا ثاني إضراب شامل تعرفه موريتانيا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت عدة نقابات عمالية موريتانية، عن نيتها التوقف عن العمل يوم غد الاثنين 7 أبريل/نيسان الجاري، تضامناً مع سكان غزة.

وقالت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين إنها ستدخل في إضراب عام غداً، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمرافق الصحية في غزة.

وأكدت النقابة في بيان لها أن الإضراب سيشمل جميع المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام الحالات المستعجلة.

من جانبها، دعت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا إلى المشاركة في الإضراب “انتصارًا لأخوة الدين والدم في غزة”.