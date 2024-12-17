ضحية لسياسات ترامب.. وزيرة المالية الكندية تعلن استقالتها من منصبها

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، يوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها، بعد قرار رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدم استمرارها في المنصب.

وقالت في بيان الاستقالة، الذي وجّهته إلى ترودو ونشرته على حسابها في منصة إكس: "يوم الجمعة أخبرتني أنك لم تعد ترغب في أن أواصل خدمتي كوزيرة للمالية وعرضت عليّ منصبًا آخر في الحكومة".

وأكدت فريلاند، أن خلافاتها مع ترودو تركزت حول السياسات المتعلقة بمواجهة الرسوم الجمركية المحتملة التي يهدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وتشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بجانب الصين.

ووعد الرئيس المنتخب، مؤخرا، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، و10% على الواردات من الصين بمجرد تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.

وختمت فريلاند بيانها بالإعراب عن امتنانها للفرصة التي أُتيحت لها لخدمة الحكومة والشعب الكندي، مؤكدة عزمها الترشح مجددًا للانتخابات الفيدرالية المقبلة كنائبة عن مدينة تورنتو.