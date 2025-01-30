ضحايا بحادث مروع في مطار ريغان وترامب يعلق

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من انتشال أي ناجين من حادث اصطدام طائرة الركاب بمروحية في واشنطن.

ولم يتضح على الفور مصير من كانوا على متن الطائرتين.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث بـ"المروع" مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.

وقال ترامب إنه أحيط علما بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة واشنطن.وأوضح ترامب: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار.

وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن 3 جنود بالجيش الأميركي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، أنه جرى انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام الطائرة.وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

وكانت طائرة الركاب في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس.

وأعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.