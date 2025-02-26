ضحايا باستهداف إسرائيلي لسيارة شرقي لبنان
شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم
الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرقي لبنان.
وبحسب وسائل الإعلام، فأن الغارة استهدفت سيارة
على طريق حوش السيد علي في منطقة الهرمل، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في حصيلة
أولية.
وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات
الإسرائيلية رشقات نارية باتجاه صحفيين خلال تصوير الأشغال الإسرائيلية في
محيط موقع الجرداح جنوبي لبنان، كما ألقت محلّقة قنبلة صوتية باتجاههم.
وشهدت مناطق عدة في الجنوب اللبناني اليوم،
تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نفذ عددا من الغارات الوهمية.
جدير بالذكر أنه منذ انسحابه من القرى الحدودية
ووقف إطلاق النار، يشن الجيش الإسرائيلي غارات متفرقة على الجنوب وشرق لبنان
أي الحدود مع سوريا.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 يسود وقف
لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"
بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان
في 23 أيلول/ سبتمبر 2024.