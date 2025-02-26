ضحايا باستهداف إسرائيلي لسيارة شرقي لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرقي لبنان.

وبحسب وسائل الإعلام، فأن الغارة استهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي في منطقة الهرمل، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في حصيلة أولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية باتجاه صحفيين خلال تصوير الأشغال الإسرائيلية في محيط موقع الجرداح جنوبي لبنان، كما ألقت محلّقة قنبلة صوتية باتجاههم.

وشهدت مناطق عدة في الجنوب اللبناني اليوم، تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نفذ عددا من الغارات الوهمية.

جدير بالذكر أنه منذ انسحابه من القرى الحدودية ووقف إطلاق النار، يشن الجيش الإسرائيلي غارات متفرقة على الجنوب وشرق لبنان أي الحدود مع سوريا.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر 2024.