صور.. الإدارة الذاتية تفتتح أول معمل لإنتاج الألبان في ديرك

شفق نيوز/ افتتحت هيئة الاقتصاد والزراعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، أول معمل لإنتاج الأجبان والألبان في مدينة ديرك، بحضور شخصيات وعاملين في الإدارة.

وتشهد الأسواق في مناطق شمال وشرق سوريا غلاءً في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية، لا سيما اللحوم.

وقالت الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا، نبيلة خليل محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "معمل زوزان للأجبان والألبان يعتبر من سلسلة المشاريع التي تدخل حيز الإنتاج من ضمن سلسلة المعامل والمصانع التي خططت الإدارة الذاتية لتنفيذها خلال هذا العام، والتي تعتمد على المنتجات المحلية".

وأضافت أن "هذا المشروع هو الأول من نوعه والذي قام اقتصاد المرأة في الإدارة بافتتاحه".

وأكدت محمد أن "هذا المشروع ضروري للمنطقة وسيساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جيدة للكثير وخاصة النساء، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على القطاع الاقتصادي، ويبلغ طاقته الإنتاجية 4 طن من الحليب يومياً".

وافتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 26 كانون الثاني 2021، أول معمل لصناعة الزيت النباتي والسمن والصابون بطاقة انتاجية تصل 300 طن يومياً في مدينة قامشلي، كما افتتحت الادارة الذاتية بتاريخ 22 ايار الجاري مفقسة للبيض في الحسكة، تعد الأولى من نوعها، وتنتج ما يزيد عن 17 ألف صوص كل 21 يوم.