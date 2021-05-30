سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. الإدارة الذاتية تفتتح أول معمل لإنتاج الألبان في ديرك

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-30T16:17:07+0000
صور.. الإدارة الذاتية تفتتح أول معمل لإنتاج الألبان في ديرك

شفق نيوز/ افتتحت هيئة الاقتصاد والزراعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، أول معمل لإنتاج الأجبان والألبان في مدينة ديرك، بحضور شخصيات وعاملين في الإدارة.

وتشهد الأسواق في مناطق شمال وشرق سوريا غلاءً في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية، لا سيما اللحوم.

وقالت الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا، نبيلة خليل محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "معمل زوزان للأجبان والألبان يعتبر من سلسلة المشاريع التي تدخل حيز الإنتاج من ضمن سلسلة المعامل والمصانع التي خططت الإدارة الذاتية لتنفيذها خلال هذا العام، والتي تعتمد على المنتجات المحلية".

وأضافت أن "هذا المشروع هو الأول من نوعه والذي قام اقتصاد المرأة في الإدارة بافتتاحه".

وأكدت محمد أن "هذا المشروع ضروري للمنطقة وسيساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جيدة للكثير وخاصة النساء، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على القطاع الاقتصادي، ويبلغ طاقته الإنتاجية 4 طن من الحليب يومياً".

وافتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 26 كانون الثاني 2021، أول معمل لصناعة الزيت النباتي والسمن والصابون بطاقة انتاجية تصل 300 طن يومياً في مدينة قامشلي، كما افتتحت الادارة الذاتية بتاريخ 22 ايار الجاري مفقسة للبيض في الحسكة، تعد الأولى من نوعها، وتنتج ما يزيد عن 17 ألف صوص كل 21 يوم.

related

78 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-03-27 08:53:44
78 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-05-16 12:01:27
ثلاث وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

الازمة الاقتصادية تمنع الادارة الذاتية من فرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

Date: 2021-03-30 14:25:01
الازمة الاقتصادية تمنع الادارة الذاتية من فرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-05-18 10:00:19
قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

Date: 2020-12-26 16:05:40
تسجيل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

صور.. المسيحيون في ديرك يحيون عيد رأس السنة الأشورية

Date: 2021-04-01 14:18:31
صور.. المسيحيون في ديرك يحيون عيد رأس السنة الأشورية

صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-05-18 18:21:52
صور.. رفع أسعار الوقود يشعل فتيل احتجاجات في مناطق الإدارة الذاتية

رغم قانون قيصر.. عشرات الصهاريج تنقل نفط الإدارة الذاتية إلى النظام السوري

Date: 2020-12-26 17:03:10
رغم قانون قيصر.. عشرات الصهاريج تنقل نفط الإدارة الذاتية إلى النظام السوري