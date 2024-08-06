صواريخ من لبنان تستهدف شمال إسرائيل خلال كلمة نصر الله

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، يوم الثلاثاء، بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على أهداف في شمال إسرائيل خلال وبعد انتهاء كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وقالت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن عشرات الصواريخ انطلقت من لبنان اتجاه أهداف في شمال إسرائيل بعد دقائق من انتهاء خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن أكثر من 30 صاروخا تم إطلاقها في اللحظات الماضية نحو إصبع الجليل والجولان المحتل.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقة مسعدة شمالي الجولان السوري المحتل وإصبع الجليل.

وتحدثت مصادر عبرية عن إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

ومساء اليوم، القى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كبلمة قال فيها، إن حزبه وإيران "ملزمان بالرد" على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزبه في جنوب لبنان فؤاد شكر، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد إلى مواجهة إقليمية.