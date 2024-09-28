صلية صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بإطلاق "حزب الله" اللبناني صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه شمال إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة شرقي صفد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا أُطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة الغربية بعمق 100 كيلومتر.

وقالت صحيفة "معاريف" أنه قد تم رصد إطلاق 75 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، حيث دوت صافرات الإنذار في مستوطنات بالجليل الغربي وصولاً حتى شمال وجنوب حيفا.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بالضفة الغربية.