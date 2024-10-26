صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل إثر تفجير تسبب بهزة ارضية

شفق نيوز/ دوت صافرات الإنذار فجر اليوم السبت في عشرات المناطق شمال إسرائيل، وسط أنباء عن هزة أرضية.

وذكر موقع "واينت" العبري، أن المجلس الإقليمي في الجولان المحتل أبلغ السكان بأن الجيش الإسرائيلي فجر مجمعا لـ"حزب الله" في لبنان، مما تسبب بهزة أرضية وأدى إلى تفعيل الإنذارات.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه سُمعت أصداء انفجارات في الجزء الشمالي من اسرائيل، عقب نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وبحسب المتحدث، فأنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه يجري فحص احتمال تفعيل الإنذارات من الزلازل في شمال البلاد بسبب انفجار مخزون كبير من ذخائر "حزب الله".

المصدر: واينت - موقع RT