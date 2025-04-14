صحيفة أمريكية تلخص خطة إيرانية لإنشاء "نووي سري": ترامب سيستخدم القوة

شفق نيوز/ اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، أن طهران تحاول إطالة أمد المحادثات مع الولايات المتحدة من اجل الاحتفاظ ببرنامج "نووي سري"، مرجحة ان تستخدم ادارة ترامب القوة العسكرية مع ايران.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المفاوضات تُمثل اختبارًا حقيقيًّا للرئيس الأمريكي، والمرشد الإيراني، والمبعوث ستيف ويتكوف"، معتبرة انه "رغم أن هذه هي الطريقة المتبعة منذ أكثر من عقدين، ستكون بلا شك هدف نظام المرشد الإيراني".

وأشارت إلى أن "إيران تعد أفضل مبادرات الرئيس ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، فهو يُعيد فرض حملة عقوبات "الضغط الأقصى" من ولايته الأولى، ما سيُقلّص دخل النظام".

واوضحت الصحيفة، أن "الرئيس ترامب وضع شرطًا صارمًا بأن تُفكّك إيران برنامجها النووي، على غرار ليبيا عام 2003، إذا أرادت تجنّب هجوم عسكري، وقال الرئيس مؤخرًا إذا لم يُبرموا اتفاقًا، فسيكون هناك قصف، قصف لم يروا مثله من قبل".

ولفتت إلى أن "ستيف ويتكوف، وزير خارجية ترامب الفعلي، هو كبير المفاوضين بشأن إيران، وقد اقترح هدفًا أمريكيًّا أكثر تواضعًا قبل محادثات نهاية الأسبوع وهو تفكيك برنامج إيران النووي".

ورجحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها ألّا يحدث أي تفكيك لمنشآت إيران النووية، ما يعني أن طهران "ستتعمد إطالة المحادثات، وعندها يكون الخيار العسكري".