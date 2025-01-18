صحيفة عبرية تكشف وعود ترامب لنتنياهو بشأن اتفاق هدنة غزة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لحكومته بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد بدعم العودة للحرب على غزة بشكل كامل، لو انتهكت "حماس" الاتفاق.

وقالت الصحيفة ليل الجمعة، إن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، إن ترامب سيفرج عن جميع الأسلحة التي تم تعليقها سابقا، وذلك بعد تنصيبه واستلام مهامه رسميا.

وكانت الصحيفة نقلت عن رؤساء الأجهزة الأمنية قولهم خلال اجتماع الحكومة الذي عقد لبحث وإقرار اتفاق غزة إن تقديراتهم تشير إلى أن "حماس" لديها مصلحة في احترام الاتفاق.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس جهاز الموساد قوله، إن "الصفقة تشتمل على آليات تضمن أمننا وأدوات لاستمرار العمل العسكري إن لم تلتزم حماس".

وكشفت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ الصفقة عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته في الضفة الغربية.