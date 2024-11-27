صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي مستعد خوفاً من تدهور محتمل لوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، يوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحافظ على استعداده لـ"تدهور محتمل" على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث وصفت وقف إطلاق النار بـ"الهش".

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وسط ترحيب عربي ودولي.

وذكرت الصحيفة، أنه "وفق الجيش الإسرائيلي، ستتم دراسة الوضع بحسب التطورات على الأرض وفي ضوء الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لتسوية الوضع".

وتابعت: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل في منطقة محددة في الشمال بأعمال هندسية منوعة"وأضافت الصحيفة، أن "أي محاولة لدخول هذه المنطقة ستقابل برد حازم، وفي حالة وجود تهديد للقوات سيتم فتح النار، وفي حالات أخرى سيتم إجراء اعتقالات".

ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقول إنه في هذه المرحلة لا يوجد انسحاب من المواقع، بل فقط نشاط تكتيكي في العديد من المواقع، لتكون القوات متمركزة في أفضل خطوط العمليات".

واعتبرت الصحيفة، أنه "خلال الحرب والعمليات تضررت قدرات حزب الله بشكل كبير، ما يخلق نقطة انطلاق مختلفة لمنع إعادة تأهيله من جديد، وعلى الرغم من أنه لا يمكن ضمان النجاح الكامل في ذلك، إلا أن التصميم الإسرائيلي يعتبر شرطاً ضرورياً لمنع بناء قوة الميلشيا اللبنانية من جديد".

ورأت أن "فرصة التغيير لا تكمن في الاتفاقات أو التفاهمات مع الحكومة اللبنانية، بل في قدرة إسرائيل على التنفيذ وتصميمها على الرد على أي انتهاك".