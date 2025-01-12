صحيفة تفضح خطة إسرائيلية لتقسيم سوريا إلى "كانتونات"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وجود مناقشات داخل إسرائيل تقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات" بهدف حماية الأقليات.

وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ترأس قبل يومين اجتماعا وزاريا صغيرا يسبق مناقشة مقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ركز على التدخل التركي في سوريا.

وتناولت مداولات مجلس الوزراء، بحسب الصحيفة، تطورات الأوضاع في سوريا، وخاصة معالجة المخاوف بشأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وسلامة الأقليتين الدرزية والكردية في المنطقة.

وقالت الصحيفة: "في محاولة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، اقترح وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين عقد مؤتمر دولي يركز على سوريا".

وشملت المناقشات النظر في مبادرة كان كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين يدرسونها منذ انهيار نظام بشار الأسد، تقترح تقسيم سوريا إلى كانتونات لحماية أمن وحقوق جميع الجماعات العرقية السورية.

واقترح الوزير كوهين أن يتم دراسة هذا الاقتراح خلال المؤتمر المقترح.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "يظل التحدي الأساسي هو أن أي مبادرة مرتبطة بإسرائيل من المرجح أن تواجه مقاومة كبيرة داخل سوريا، مما يستلزم إبقاء هذه المناقشات سرية".

وتابعت: "يؤكد المسؤولون الأمنيون أنه في حين لا تخطط إسرائيل لوجود دائم في سوريا، فإنها ستحافظ على مواقعها في المناطق التي تم الاستيلاء عليها حتى يتم تحقيق الاستقرار، ربما من خلال مثل هذا المؤتمر الذي من شأنه أن يسهل إعادة تعريف حدود سوريا وبنيتها، وتمكين القوات الإسرائيلية من الانسحاب دون المساس بالمصالح الأمنية. حاليا، يشير المسؤولون على جميع المستويات إلى أن مثل هذا السيناريو لا يزال بعيدا".

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود.