صحيفة تركية: خطاب "أوجلان" كتبه بيده وخضع للمراجعة الأمنية

شفق نيوز/ قال تقرير صحفي تركي، السبت، إن خطاب زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، بشأن "إلقاء السلاح وحل نفس الحزب المسلح"، خضع لمراجعة الأمن التركي، فيما أكد أن الخطاب كتبه أوجلان بيده.

وذكرت صحيفة "تركيا" المقربة من الحزب الحاكم، في تقرير تابعته وكالة شفق نيوز، أن "نص دعوة أوجلان أخضع للمراجعة مرات عدة من قبل المستوى الأمني في تركيا"، مبينة أنه "تم إعطاء الموافقة على النص النهائي يوم 25 شباط/ فبراير، أي قبل يومين من الإعلان عنه".

وأضاف التقرير، أن "المراجعات على نص الدعوة التي كتبت بخط يد أوجلان، ضمنت ألا تحتوي أي تعبيرات قابلة للتأويل، وأن يكون النص واضحا لا لبس فيه بحيث لا تكون الدعوة إلى إلقاء السلاح وإنهاء الصراع خاضعين لأي شروط".

وكان أوجلان قد بعث برسالة، يوم الخميس الماضي، من محبسه في تركيا طالب فيها حزب العمال بإلقاء السلاح.

وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

من جانبه أعلن حزب العمال الكوردستاني، في وقت سابق من اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا، استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

كما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعوة أوجلان بالقول "بدأت مرحلة جديدة في جهود إخلاء تركيا من الإرهاب".