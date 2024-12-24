صحيفة تركية تتوقع زيارة قريبة لأردوغان إلى سوريا بوفد وزاري كبير

شفق نيوز/ توقعت صحيفة "حرييت" التركية، يوم الثلاثاء، أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوريا على رأس وفد وزاري كبير يضم رجال أعمال ومستثمرين.

وبحسب الصحيفة، فإنه "سيتم تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا بسرعة وسيزور الرئيس أردوغان دمشق".

وتناقلت وسائل الإعلام التركية أنباءً عن زيارة محتملة لأردوغان إلى سوريا قريبا، حيث ذكرت صحيفة Türkiye أن أردوغان قد يزور سوريا خلال الأيام الـ15 المقبلة.

وسيتم إنشاء "درع جوي وبري" للرئيس على طول خط حماة-حمص-إدلب، كما سيتم تفعيل الرادارات التركية ومراقبة كافة التحركات الجوية.

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار دمشق الأحد الماضي والتقى بقائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع وأعضاء الحكومة.