صحيفة بريطانية تكشف عن محاولة "تسميم" بشار الأسد في موسكو

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الخميس، عن تعرض الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاولة "تسميم" أثناء إقامته في روسيا.

ولجأ الأسد إلى موسكو برفقة عائلته بعد سقوط نظامه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويعيش تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت تقرير للصحيفة، بأن الأسد، البالغ من العمر 59 عامًا، أصيب يوم الأحد الماضي بحالة صحية خطيرة استدعت طلب مساعدة طبية عاجلة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن الأسد عانى من نوبة "سعال عنيف واختناق" بشكل مفاجئ.

وأشارت إلى وجود أدلة قوية تدعم فرضية محاولة تسميم الأسد، حيث أظهرت الفحوص الطبية وجود مادة سامة في جسده.

وذكرت، أن الأسد تلقى العلاج داخل شقته في موسكو واستقرت حالته الصحية يوم الاثنين.

ولم تصدر أي جهة رسمية تأكيدًا لهذه "الادعاءات" حتى الآن.