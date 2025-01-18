صحيفة التايمز: حماس بدأت بإعادة بناء "قواتها المنهكة" رغم الهدنة

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن حركة حماس تقوم بإعادة بناء "قواتها المنهكة" رغم قبولها بالهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الصحيفة، "عندما بدأ مفاوضو حماس في قطر برسم الخطوط النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، كان هناك رجل واحد يحتاجون إلى موافقته قبل كل شيء، هو محمد السنوار".

وتابعت أن "محمد، شقيق يحيى السنوار، يقوم أيضًا بالتجنيد بسرعة من أجل الحرب الدائمة".

وبحسب الصحيفة، "برز محمد، الأخ الأصغر ليحيى السنوار، زعيم حماس الذي قتلته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، باعتباره القائد الرئيس للجماعة المسلحة داخل أنقاض غزة، حيث يقود الجهود لإعادة بناء جناحها العسكري الممزق".

وفي هذا السياق، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، هذا الأسبوع، قبل يوم من توصل المفاوضين إلى اتفاق وقف إطلاق النار: "نقدر أن حماس قامت بتجنيد عدد من المسلحين الجدد يماثل ما فقدته".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حماس لم تُكلف أي من القادة ليحل مكان يجيى السنوار، زعيم الحركة، أو حتى القائد العسكري محمد الضيف، الذي لم تعترف حتى بمقتله، واكتفت بتشكيل مجلس مكون من 5 أعضاء ومقره قطر باتخاذ القرارات السياسية اليومية للجماعة، خاصة في وقت يصعب فيه الوصول إلى القادة على الأرض".

ومع عدم اليقين بشأن مستقبل حماس في قطر، انتقل العديد من هؤلاء القادة إلى تركيا، في الوقت الحالي على الأقل.

وعلى الرغم من أن مفاوضي حماس قالوا إنهم على استعداد للتخلي عن الحكم المدني في غزة مقابل السلام، فإنهم لن يتعهدوا بتفكيك جناحهم العسكري.

وقالت الصحيفة، إن "إعادة التسلح في ظل ظروف وقف إطلاق النار الحالية قد تكون أمرًا صعبًا".