صحة غزة: 41788 فلسطينيا قتلوا منذ أكتوبر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 363 يوما، أسفرت عن مقتل 41788 فلسطينيا على الأقل.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 قتيلا و169 مصابا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع عدد الإصابات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 96794 جريحا.

وأوضحت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن عدد المفقودين يقدر بنحو 10 آلاف مفقود، يعتقد بأنهم تحت أنقاض المباني المدمرة.