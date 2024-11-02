رشقات صواريخ من حزب الله تستهدف إسرائيل وتوقع إصابات

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 19 شخصا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن الصاروخ سقط على مبنى في بلدة الطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرّح بأنه لم يتبق لحزب الله سوى 20 في المئة من مخزونات الصواريخ، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووفق غالانت فإن إيران باتت تدرك أن حزب الله لم يعد قادرا على الرد على الهجمات التي يتلقاها.