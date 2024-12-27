صاروخ من اليمن يستهدف قلب إسرائيل.. إصابات وتعليق عمل المطار (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي، فيما تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن"، وأضاف أنه "بعد سماع صفارات الإنذار في عدة مناطق في وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الاجواء".

ولفت إلى أن "صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف دوت بعد احتمال سقوط شظايا من المقذوف إثر اعتراضه".

وعلى إثر إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من منطقة وسط إسرائيل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 18 شخصا خلال تدافعهم وهم في طريقهم إلى الملاجئ.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون توقف أثناء تفعيل صفارات الإنذار.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ الحوثي.