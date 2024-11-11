صاروخ من اليمن يستهدف اسرائيليين في القدس.. فيديو

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو قصير يظهر اندلاع حريق بعدد من المركبات في "بيت شيمش" بالقدس المحتلة، جراء هذا القصف من اليمن.

وتطلق جماعة الحوثي صواريخ لضرب أهداف داخل إسرائيل.

وتعرضت موانئ الحديدة خلال تموز وايلول الماضيين إلى ضربات شنتها مقاتلات إسرائيلية، رداً على إطلاق جماعة الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

واليوم الاثنين، أفاد الحوثييون بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظتي صعدة وعمران في اليمن.

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ تشرين الثاني من العام الماضي، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حركة حماس.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.