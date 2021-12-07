صادرات تركيا من الأثاث المنزلي للعراق ودول أخرى تتجاوز 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق خلال 11 شهرًا من العام الجاري، 6 مليارات دولار، محققة رقما قياسيا بزيادة قدرها 25.8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، الثلاثاء، بلغت صادرات القطاع 6.2 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، فيما كانت 5.6 مليارات دولار العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزيد القطاع صادراته بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة مع العام 2020، وفق وكالة الأناضول المملوكة للدولة.

وأوضحت البيانات، أن صادرات الأثاث خلال الفترة المذكورة زادت 24.6 بالمئة محققة إيرادات بقيمة 3 مليارات و859 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الورق ومنتجات الغابات 695.8 مليون دولار.

وأظهرت أن معظم الصادرات كانت إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والعراق وإسرائيل.