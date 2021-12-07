سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات تركيا من الأثاث المنزلي للعراق ودول أخرى تتجاوز 6 مليارات دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-07T20:08:28+0000
صادرات تركيا من الأثاث المنزلي للعراق ودول أخرى تتجاوز 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق خلال 11 شهرًا من العام الجاري، 6 مليارات دولار، محققة رقما قياسيا بزيادة قدرها 25.8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، الثلاثاء، بلغت صادرات القطاع 6.2 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، فيما كانت 5.6 مليارات دولار العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزيد القطاع صادراته بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة مع العام 2020، وفق وكالة الأناضول المملوكة للدولة.

وأوضحت البيانات، أن صادرات الأثاث خلال الفترة المذكورة زادت 24.6 بالمئة محققة إيرادات بقيمة 3 مليارات و859 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الورق ومنتجات الغابات 695.8 مليون دولار.

وأظهرت أن معظم الصادرات كانت إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والعراق وإسرائيل.

related

الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-08-26 19:01:09
الحبتور: على الدول العربية ضرب المواقع التابعة لايران في العراق وسوريا ولبنان

العفو الدولية: انخفاض عمليات الإعدام في العراق والعالم وارتفاعها بإيران ومصر

Date: 2021-04-21 17:09:53
العفو الدولية: انخفاض عمليات الإعدام في العراق والعالم وارتفاعها بإيران ومصر

العراق على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر

Date: 2021-11-03 14:43:55
العراق على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر

ايران تقترح على العراق الغاء "الفيزا"

Date: 2021-03-14 16:50:06
ايران تقترح على العراق الغاء "الفيزا"

فورين بوليسي: أميركا تنجرف نحو مستقبل عراقي

Date: 2020-11-15 16:37:53
فورين بوليسي: أميركا تنجرف نحو مستقبل عراقي

”واشنطن بوست“: 3 مفاجآت في تصريح ترامب حول مقتل البغدادي

Date: 2019-10-28 12:32:58
”واشنطن بوست“: 3 مفاجآت في تصريح ترامب حول مقتل البغدادي

الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

Date: 2021-07-06 04:38:10
الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

إيران تعلن الاطاحة بخلية إرهابية على الحدود العراقية

Date: 2021-09-27 05:58:15
إيران تعلن الاطاحة بخلية إرهابية على الحدود العراقية