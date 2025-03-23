إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في أمريكا

شفق نيوز/ أفادت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يوم الأحد، بإصابة ستة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع داخل ملهى ليلي.

وذكرت شبكة "أي بي سي" أن الحادث وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم داخل ملهى "لاتيناس سبورتس"، حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما لم يتم تحديد الدافع وراء إطلاق النار حتى الآن.

وأوضحت شرطة هيوستن أن "الحادث بدأ بشجار بين رجلين من أصول إسبانية، تطور لاحقاً إلى تبادل لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن "المشتبه بهما فرا من المكان على متن سيارة سوداء من طراز (تويوتا كورولا) أو (كامري)".

كما أشارت "أي بي سي" إلى أن "الملهى كان يقدّم المشروبات الكحولية بعد الساعة الثانية صباحاً، وهو أمر غير قانوني في ولاية تكساس ما لم يكن لديه تصريح خاص بذلك، مما قد يفتح تحقيقاً إضافياً حول التراخيص والتشريعات المنظمة لعمل الملاهي الليلية في الولاية".