إصابة 10 أشخاص بهجوم مسلح على حانة في كندا

شفق نيوز/ أفادت السلطات الكندية، يوم السبت، بتعرض 11 شخصا لإصابات إطلاق نار، خلال عملية هجوم هزت البلاد ليلة الجمعة، قرب مدينة تورنتو.

وقالت شرطة تورنتو، إنها تحقق في إطلاق نار داخل حانة بمدينة سكاربورو، المجاورة لتورنتو، حيث أصيب العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، مشيرة إلى أن المشتبه به "ما يزال طليقا".

وقال المسعفون، إن هناك 11 شخصا أصيب بإصابات تتراوح من "طفيفة إلى حرجة".

وتم إخطار الشرطة بعملية إطلاق النار داخل الحانة، في الساعة 10:40 مساء بتوقيت تورنتو، (6:40 صباحاً في بغداد).