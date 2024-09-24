إصابة عراقيين في القصف الاسرائيلي على ضاحية بيروت

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الحكومي العراقي، بإصابة عدد من المواطنين العراقيين في القصف الإسرائيلي الذي وقع اليوم الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد مدير مكتب القناة العراقية الإخبارية في بيروت، أمين ناصر، أن هناك عدداً من المواطنين العراقيين الذين أصيبوا بجروح في هذا العدوان.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين نتيجة القصف على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "ضربة دقيقة ومحددة في بيروت"، مبينا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.