إصابة شرطي بانفجار أمام معبد يهودي جنوب فرنسا

شفق نيوز/ أُضرمت النار في سيارتين، إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز، صباح السبت، أمام معبد يهودي في مدينة لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن إصابة شرطي بجروح، وفقًا لما أفاد به قسم الدرك ورئيس البلدية.

وقال ستيفان روسينيول، رئيس بلدية المدينة، لوكالة "فرانس برس" إن أحد عناصر الشرطة البلدية أُصيب أثناء تواجده في الموقع حيث تم إضرام النار في السيارتين.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، هذا الحادث ووصفه بأنه "عمل إجرامي" عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".