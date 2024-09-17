إصابة السفير الايراني في لبنان بتفجيرات "اللاسلكي"

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، بأن السفير الايراني في لبنان قد أصيب بتفجيرات "اللاسلكي" التي طالت المئات من أعضاء حزب الله اللبناني جنوب بيروت.

وأكدت وكالة أنباء "ياران بالعربية" الخبر، وذلك بعد أنباء عن إصابة شخصية دبلوماسية رفيعة.

وبينت أن إصابة السفير الايراني في بيروت كانت طفيفة وذلك جراء انفجار جهاز "بايجر" كان يحمله.

فيما قالت وكالة مهر الإيرانية، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

وبينت أن إصابة السفير كانت اثر انفجار جهاز pager يحمله أحد مرافقيه نتيجة هجوم سيبراني واسع على لبنان.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

وتقول مصادر أمنية لرويترز: أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء تفجيرات "بيجر"