شحنة وقود "باليستية" وراء انفجار ميناء رجائي الإيراني

شفق نيوز/ كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، نتج عن سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ باليستية.

وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب قرابة 1000، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي، لانفجار أكبر ميناء تجاري في إيران.

ووقع الانفجار بينما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات، بشأن البرنامج النووي لطهران.

ويقع ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، بإحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.