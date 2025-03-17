شبكة أمريكية: واشنطن تواصلت مع الصومال والسودان لتوطين سكان غزة

شفق نيوز/ كشفت شبكة CBS الأمريكية، يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل تواصلتا مع حكومتي السودان والصومال من أجل التباحث بشأن إمكانية إعادة توطين سكان غزة في أراضيهما.

وذكرت مصادر للشبكة، أن تصريحات ترامب شجعت إسرائيل على التواصل مع دول أخرى لاستكشاف فرص إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت التواصل مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة عبر طرف ثالث.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه مسؤول سوري للشبكة الأمريكية حدوث أي تواصل مع أمريكا أو إسرائيل بشأن إعادة توطين سكان غزة.

في ذات الإطار، نقلت الشبكة عن سفير الصومال بواشنطن قوله، إن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لم تتواصلا مع الحكومة الصومالية بشأن أي مقترح.

وشدد سفير الصومال في واشنطن على خطورة تلك التسريبات قائلاً: "قلقون من أن نشر معلومات كهذه ينذر بتأجيج دعاية التجنيد للجماعات المتطرفة".