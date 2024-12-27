"شارك بالتمرد".. نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت

شفق نيوز/ عزل النواب في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، رئيس البلاد "المؤقت" هان داك سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد"، بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك: "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس المؤقت أنه سيتنحى لتجنب المزيد من الفوضى.

واليوم الجمعة، داهمت شرطة كوريا الجنوبية، مبنى حكوميا يستخدم في أعمال رئاسية خاصة، وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن الشرطة بدأت تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله.

كما تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين، بشأن محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر، قبل عدوله سريعا عن مسعاه.

وكان البرلمان قد عقد اليوم جلسة ضمن أعمالها تصويتا بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض، لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية من قبل يون.