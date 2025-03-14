إخضاع 50 جامعة أمريكية للتحقيق بتهمة العنصرية ضد مواطنين بيض وآسيويين‎

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، يوم الجمعة، بأن أكثر من 50 جامعة أمريكية، تخضع للتحقيق بتهمة التمييز العنصري ضد مواطنين بيض وآسيويين.

وجاء في خبر للوكالة الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التحقيق مع هذه الجماعات يأتي كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء برامج التنوع والإنصاف والإدماج".

‎ونقلت الوكالة، عن وزارة التعليم الأمريكية، قولها إن "التحقيقات الجديدة تأتي بعد شهر واحد من إصدار مذكرة تحذر المدارس والكليات الأمريكية من أنها قد تفقد الأموال الفيدرالية بسبب "التفضيلات القائمة على العرق" في القبول أو المنح الدراسية أو أي جانب من جوانب الحياة الطلابية.

‎وذكرت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، في بيان نقلته اسوشيتد برس: "يجب تقييم الطلاب وفقا للجدارة والإنجاز، وعدم الحكم مسبقا على لون بشرتهم". "لن نستسلم لهذا الالتزام".

وبحسب الوكالة الأمريكية، تركز معظم الاستفسارات الجديدة على شراكات الكليات مع مشروع الدكتوراه، وهي منظمة غير ربحية تساعد الطلاب من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا في الحصول على شهادات في إدارة الأعمال بهدف تنويع عالم الأعمال.