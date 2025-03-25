سوريا.. قتلى ومصابون إثر قصف إسرائيلي على بلدة كويا بريف درعا

شفق نيوز/ قتل أربعة مدنيين وأصيب آخرون بينهم امرأة، جراء قصف نفذته القوات الاسرائيلية على بلدة كويا غربي درعا، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وأفادت مصادر محلية سورية، بأن إسرائيل توغلت داخل البلدة، واستهدفتها بعدة قذائف دبابات، ما أسفر عن سقوط الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات، وفقا لوكالة "سانا" السورية الرسمية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من غارات جوية شنها الاحتلال على محيط مدينة درعا، في 17 من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد الجيش الإسرائيلي، بأنه استهدف قاعدتين عسكريتين في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال الجيش في بيان اليوم، انه "قبل فترة وجيزة، ضرب الجيش الإسرائيلي القدرات العسكرية التي بقيت في قاعدتي تدمر والـT4 العسكريتين السوريتين".