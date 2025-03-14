سوريا.. قتلى من الأمن إثر اشتباكات مع فلول الأسد في ريف حماه

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بسقوط قتلى ومصابين من قبل قوات الأمن السوري جراء اشتباكات مسلحة اندلعت مع فلول نظام الأسد في ريف حماه.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر الأمن السوري قتلوا، فيما أصيب آخرون إثر اشتباكات مع عناصر من فلول النظام المخلوع في منطقة رأس الشعرة في ريف حماه".

وأضافت المصادر، أن "الاشتباكات اندلعت على خلفية كمين مسلح نفذه فلول من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واستهدف مركبات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية".