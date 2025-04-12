سوريا.. ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مهيئة للتصدير

شفق نيوز/ ضبطت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، نحو 4 ملايين حبة كبتاغون مهيئة لتصديرها لخارج البلاد.

وقالت الوزارة بحسب وكالة فرانس برس، إن "فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية ضبط نحو 4 ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل 5 آلاف قضيب حديدي، تمهيدا لتصديرها".

وأشارت إلى أنه تم العثور على الحبوب المخدرة في مستودع في ميناء اللاذقية، دون أن تحدد وجهتها، مضيفة: "تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وعُرف نظام الرئيس السابق بشار الأسد بإنتاج الكبتاغون الذي أغرق الأسواق في الشرق الأوسط، ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات الحرب السورية المستمرة منذ 13 عاما حكومة الأسد، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات.

وأصبح هذا المخدر أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقا لتقديرات من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.