سوريا.. حظر تجوال شامل في طرطوس وحمص بعد أحداث "جبلة" الدامية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في مدينة طرطوس السورية، مساء الخميس، فرض حظر تجوال في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من ليل "الخميس - الجمعة"، وحتى إشعار آخر.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن قرار حظر التجوال جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري ومنها جبلة، والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

وذكرت محافظة طرطوس، في بيان: "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 مارس، وحتى الساعة 10:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس/آذار 2025".

من جانبها، أفادت السلطات الأمنية في حمص، فرض حظر تجوال عام، اعتباراً من الساعة 10:00 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة 8:00 صباحاً من يوم غد الجمعة الموافق لـ 7 آذار 2025، وذلك بناءً على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وكانت مصادر متعددة في سوريا، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن مقتل العشرات من قوات الشرطة، في شمال الساحل السوري، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة مع أنصار النظام السوري السابق.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الجيش السوري توجهت إلى مكان الاشتباكات في منطقة جبلة بالساحل السوري، لتكون ساندة بجانب قوات الشرطة والقوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "عدد القتلى حتى هذه اللحظة هو 13 شرطيا".

في السياق، أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات في منطقة جبلة، بالساحل السوري ما تزال مستمرة".

وأضاف أن "هذه الاشتباكات هي الأخطر منذ سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت قبل قليل، نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة.