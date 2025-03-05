سوريا.. حادث مروري ينثر ملايين الليرات السورية بالقرب من مخيم للوافدين

شفق نيوز/ تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري، يوم الأربعاء، لحادث مروري على طريق حمص - دمشق بالقرب من منطقة الدوير، قرب مخيم الوافدين أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.

ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام سورية، فقد السائق السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات، مما تسبب في الحادث.

وتجمع الأهالي القريبون من مكان الحادث للمساعدة في تأمين الأموال المتطايرة، والتي تبين أنها رواتب موظفين.

كما حضرت دورية من الأمن الداخلي للمساعدة في جمع الأموال وتأمين المكان، وأشارت المعلومات إلى أن السائق بخير.