سوريا.. أجهزة الأمن تحبط عملية "تهريب أسلحة" إلى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، يوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية جرت بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في طرطوس ومن خلال متابعة ورصد مستمرين".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن هذه الأسلحة كانت ستتم عبر معابر غير شرعية"، مبينة أنها "نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها إلى لبنان".

يأتي هذا بعد أيام من تأكيد قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده ممراً للأسلحة.

كما أكد على تنظيم حركة المعابر الشرعية بين البلدين، وإغلاق غير الشرعية، ومنع أعمال التهريب بين حدود الدولتين، مشيراً إلى إعداد عسكريين في دورات للقيام بمهمات أمن الحدود.