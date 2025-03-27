سوريا تطلق حملة أمنية لاستهداف "عناصر حزب الله" بالسيدة زينب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، أنها أطلقت حملة أمنية تستهدف "خلايا لحزب الله" اللبناني بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وذكرت مديرية أمن ريف دمشق، أنها "أطلقت حملة أمنية استهدفت عناصر تابعين لحزب الله في منطقة السيدة زينب بريف دمشق"، وفق منشور على منصة "إكس".

وأضافت أن "عناصر لحزب الله اللبناني، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة"، مشيرة إلى أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم".

كما لفتت إلى أن "الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 بعد هجوم المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام، وقعت عدة اشتباكات بين الحكومة الانتقالية السورية التي تم تشكيلها حديثًا وحزب الله، الذي دعم سابقًا نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، وخاصة على طول الحدود اللبنانية السورية.

واتهمت وزارة الدفاع السورية في 17 اذار/مارس، حزب الله بتنفيذ عمليات تسلل وقتل ثلاثة جنود سوريين، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال ريف حمص، وأسفر عن مقتل أكثر من ثمانية عسكريين سوريين.